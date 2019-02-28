الكابلات ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 28-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الكابلات (2110) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.55% بما يعادل -2.20 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 51.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 44.20 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.20 ومستوى المقاومة 48.75 .

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