شكرا لقرائتكم خبر عن تهامه يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تهامه للإعلان (4070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى 46.90 ، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 55.50 إلى 33.0) ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 50.69 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 49.50 .