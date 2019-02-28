شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات المانع تطلق لجنة السعادة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مجموعة مستشفيات المانع العامة، «لجنة السعادة»، الهادفة إلى إشراك الموظفين بالمجموعة من مختلف الفئات العمرية في اتخاذ القرار، وبحث التحديات التي تواجههم في مسيرتهم المهنية من أجل توفير بيئة عمل أفضل لهم.

وقال مانع بن منصور المانع الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع العامة: إن فكرة إنشاء اللجنة جاءت تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاهتمام بسعادة المواطنين، الأمر الذي دفعنا للتفكير في الأمر، ورفع المقترح والموافقة عليه.

كما أنها جاءت انطلاقًا من ثقافة التغيير الإيجابي المستمر والإبداع من أجل التطوير، حيث إن مجموعة مستشفيات المانع العامة تسعى لخلق بيئة محفزة ومشجعة على الإنجاز النوعي لموظفيها من خلال ترسيخ الإيجابية في التفكير والسلوك وتضمين السعادة كنمط حياة في بيئة العمل؛ وذلك من أجل تسهيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجموعة.

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وأضاف: إن الهدف من اللجنة هو قياس مستوى رضا الموظفين، ورفع هذا المستوى من خلال التعرف على التحديات التي تواجههم ومشكلاتهم، مشيرا إلى أن هناك قرابة 7000 موظف، ستعمل اللجنة على الاهتمام بهم من أجل توفير بيئة عمل أفضل للجميع.

وأشار إلى أن أهداف اللجنة الرئيسة تتركز في أن يتم توفير بيئة عمل صحية من خلال التواصل بين الزملاء والمديرين والحفاظ على قنوات التواصل بين الموظفين والمديرين وإشراك الموظفين في اتخاذ القرار..

وأضاف مانع المانع: إن الفترة الماضية شهدت استعراض التحديات من خلال دراسة تم إجراؤها على رضا الموظفين، والتعرف على طموحاتهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل وتحسينها للحفاظ على معدلات دوران العاملين في المجموعة والحفاظ على الموظفين الموهوبين وتطوير مهاراتهم للارتقاء بالعمل.