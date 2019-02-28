شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه السادس والخمسين ويصدر عددا من القرارات والان نبدء بالتفاصيل

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الجلسة السادسة والخمسين للمجلس، التي انعقدت يوم الثلاثاء 14 /6/ 1440هــ الموافق 19 /2/ 2019م بحضور معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة، رحب معالي رئيس المجلس بالأعضاء، ثم استعرض معالي محافظ الهيئة مستجدات التقدم في برامج وخطط الهيئة ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس على ضوئها عدة قرارات تضمنت الموافقة على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية. كما أصدر قرارًا بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي بين شركة طيبة القابضة وشركة العقيق وشركة آراك. كما تمت الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة. والموافقة على دراسة قطاع العقار في السوق السعودي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما أصدر المجلس قرارات بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية. وتحريك دعوى حيال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة. وتحريك دعوى حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.