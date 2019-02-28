شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تطبيق البحوث العلمية لإنتاج الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل
حضر الورشة رئيس المستشارين العلميين بوزارة الأعمال التجارية والطاقة وإستراتيجية الصناعة البريطانية بروفسور جون لاوهيد، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلّف د. سهل عبدالجواد.
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