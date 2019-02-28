شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تطبيق البحوث العلمية لإنتاج الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت ورشة العمل المشتركة بين مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم وشبكة العلوم والابتكار البريطانية التي انعقدت أمس في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، آلية التطبيق للبحوث العلمية وإنتاج الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم أيضا طرح تطبيقات الذكاء الصناعي المصاحبة للتوليد والتخزين والنقل والربط بين هذه الأنواع من الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تم النقاش بين المتحدثين والمتحدثات عن مدى الفائدة الاقتصادية والبيئية الناتجة عن هذه الأنواع من الطاقة، وتم الاتفاق على أنه سيكون هناك مزيد من التعاون العلمي والتطبيقي بين الجانبين السعودي والبريطاني بتنسيق مباشر من مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم. حضر الورشة رئيس المستشارين العلميين بوزارة الأعمال التجارية والطاقة وإستراتيجية الصناعة البريطانية بروفسور جون لاوهيد، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلّف د. سهل عبدالجواد.



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