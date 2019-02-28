شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتأهيل 1000 شاب وشابة في التحصيل المالي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، مبادرة برنامج تدريبي مجاني تحت مسمي «أخصائي مطالبات مالية» لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقال: إن البرنامج يعتبر إحدى المبادرات، التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاج إليها سوق العمل، موضحا أنه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأضاف: إن البرنامج يتضمن العديد من المحاور التدريبية، التي تهدف لتأهيل المتدربين لوظائف التحصيل المالي في منشآت القطاع الخاص، داعيا الراغبين من الجنسين من الباحثين عن العمل المبادرة للاشتراك في البرنامج.