شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مرحلتين للتغييرات على نمو السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، عددا من التغييرات الجوهرية على نمو السوق الموازية والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة، وسيتم تطبيقها على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019 م، والثانية في الربع الثاني من 2019م.

وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافة إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

وقال م. خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ«تداول»: تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الإستراتيجية لتطوير نمو السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه.

وأكمل: وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءا بإدراج السوق المالية في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في شهر مارس القادم، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في شهر مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية.