شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:37

استأنفت بورصة الكويت نشاطها بعد عطلة العيد الوطنى مسجلة ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 2.1 في المئة الى 26 مليون دينار في مقابل 25 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 16 في المئة الى 98 مليون سهم في مقابل 116 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8 في المئة الى 4684 صفقة في مقابل 4338 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.67 في المئة تعادل 37 نقطة، صعودا الى مستوى 5539 نقطة في مقابل 5502 نقطة لليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.003 في المئة تعادل 0.16 نقطة الى 4791.25 نقطة في مقابل 4791.09 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.47 في المئة تعادل 24.69 نقطة صعودا الى 5276 نقطة في مقابل 4338 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «برقان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 3.31 في المئة، وصولاً إلى 312 فلسا، من تداول 3.6 مليون سهم، حقق بها سيولة متداولة بلغت 3.6 مليون

وسجل سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.06 في المئة، هبوطا إلى 190 فلسا، من تداول 317 الف سهم، قيمتها بلغت 60.4 الف دينار، نُفذت من خلال 7 صفقات.

وسجل سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.1 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.43 في المئة الى 283 فلسا، جاءت من تداول 18.2 مليون سهم.