شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 5 بلايين ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 23:37

سجلت 67 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 29 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 580 بليون ريال بخسارة 5 بلايين ريال نستبها 0.83 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 34 في المئة الى 278 مليون ريال في مقابل 421 مليون لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 4 في المئة الى 12 مليون سهم، في مقابل 11 مليون لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3 في المئة الى 7077 صفقة في مقابل 6860 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه، وفقد أمس 1.17 في المئة من قيمته تعادل 120 نقطة هبوطاً الى 10136 نقطة في مقابل 10256 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 1.58 في المئة.

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وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 3.8 في المئة الى 2198 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 1.4 في المئة الى 2886 نقطة، ثم مؤشر الخدمات بخسارة نسبتها 1.30 في المئة.

وبلغت خسارة مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري 1.28 في المئة الى 2395 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاتصالات بنسبة 1.22 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم الهابط بنسبة 0.97في المئة.

وتراجع مؤشر العائد الاجمالي بنسبة 0.86 في المئة، الى 18.15 ألف نقطة، تلاه مؤشر النقل بخسارة 0.56 في المئة، فيما تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.51 في المئة، وسجل مؤشر المصارف أقل خسارة نسبتها 0.16 في المئة.