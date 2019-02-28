«إيس» تفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «إيس لوساطة التأمين»، عن إطلاق مكتب جديد لعملياتها في إعادة التأمين بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لينضم إلى شبكة «إيس» المنتشرة في أرجاء المنطقة، والتي تضم 16 مكتباً ضمن ثماني دول مختلفة.

وسيقدم خبراء «إيس» لإعادة التأمين من المقر الجديد، حلول تأمين مصممة حسب الطلب، وخدمات شاملة لإدارة المطالبات والمخاطر للمشاريع الكبيرة وبرامج التأمين بمختلف أحجامها، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتم الكشف عن افتتاح المكتب الجديد خلال مؤتمر دبي الدولي للتأمين. وقالت يولا الخوري، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيس القابضة»: «يسهم افتتاح مكتب إعادة التأمين الجديد في تنويع مجموعة حلول الشركة وتحديد المجالات التي يمكننا استهدافها، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال على المستوى الإقليمي.