«سلطة دبي الملاحية» تقدم أفضل ممارسات «الإبحار نحو الأفضل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انضمّت «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى المناقشات الموسعة لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى الارتقاء بقطاع اليخوت الفاخرة، وذلك خلال مشاركتها في «القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2019» التي أقيمت تحت عنوان «الإبحار نحو الأفضل» بحضور كوكبة من صنّاع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين ورواد القطاع البحري، الذين قدّموا رؤى معمقة حول التحديات الناشئة والفرص الواعدة التي تزخر بها صناعة اليخوت الفاخرة محلياً وإقليمياً وعالمياً. واستعرض مسؤولو السلطة البحرية المقومات التنافسية لإمارة دبي باعتبارها قوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل قطاع اليخوت العالمي.

واستعرض حامد حسن، مدير إدارة التسجيل والترخيص في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أبرز التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع اليخوت الفاخرة كونه لاعباً محورياً في دفع مسيرة إنجازات القطاع البحري في دبي، لافتاً إلى أنّه رافد حيوي من روافد نمو التجمع البحري المحلي معززاً المكانة الريادية لإمارة دبي كأحد التجمعات البحرية الخمسة الأكثر تنافسية وشمولية جاذبية في العالم، استناداً إلى ركائز قوامها الإبداع والابتكار والتميز والتكنولوجيا.

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ولفت حسن إلى أنّ دبي لطالما شكلت وجهة جاذبة لمالكي اليخوت الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، مدعومةً بالجهود الوطنية المتواصلة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتطوير بنية تشريعية وتحتية داعمة للمكانة القوية التي وصلت إليها على الخارطة البحرية العالمية».

وأطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» خدمة «الخدمات الذكية المتنقلة» التي تمثل الإضافة الأحدث لمسيرة الابتكار البحري والتحول الذكي، وسط تفاعلٍ إيجابي من العارضين والزوار في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019» المقام حالياً في «قناة دبي المائية». وتنبثق أهمية الخدمات الذكية المتنقلة من كونها سيارة ذكية مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات متنقلة، تشمل توفير مركز بحري متنقل وذكي لتقديم الخدمة الذاتية يصل إلى المتعاملين في أماكن مختلفة من الإمارة بحيث يساهم بشكل فعال في تقديم خدمات ذكية لأكبر شريحة من المجتمع البحري، إضافة إلى تطوير حلولٍ مبتكرة بما يتواءم وخطط تحويل دبي إلى مدينة ذكية ذات بنية تحتية تقنية تضاهي الأفضل في العالم.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي ل «سلطة مدينة دبي الملاحية»: يمثل إطلاق الخدمات الذكية المتنقلة خلال «معرض دبي العالمي للقوارب 2019» خطوة متقدمة على درب إرساء دعائم الابتكار والتحول الذكي باعتبارها أسساً متينة لصنع السعادة والرضا في القطاع البحري، مدفوعين بالتزامنا المطلق بترجمة التوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة وابتكاراً في العالم.

وقال محمود عويضة مدير إدارة التطوير والابتكار البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية: يمثل الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط المنصة المثالية للكشف عن أحدث مبادراتنا الذكية وخدماتنا السبّاقة التي من شأنها الارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية التجمع البحري المحلي.