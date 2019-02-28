مسؤول أمريكي يوجه لكمة ل «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية في واشنطن، قد كان أشد وطأة على أداء «وول ستريت» من تأثير اجتماع ترامب-كيم، وشهادة جيرمي باول أمام مجلس الشيوخ، فعلى عكس المتوقع، فقد انخفضت الأسهم الأمريكية خلال الافتتاح أمس؛ بعد أن صرّح ممثل التجارة الأمريكية روبرت لفتايزر بأن التوصل إلى اتفاق مع الصين «ليس مؤكداً بعد»، معتبراً أن ثمة أموراً أخرى يجب الاتفاق عليها، أكثر أهمية من مجرد الاتفاق على المشتريات من الصين، واصفاً التوصل إلى هذا الاتفاق ب«العملية الطويلة».

وهبط داو جونز 150 نقطة بسبب تراجع أداء شركة «يونايتد هيلث» الصحية، في حين انخفض ستاندر آند بورز 0.5 %؛ نظراً لتراجع القطاعات الصحية والتقنية، كما سجل مؤشر ناسداك انخفاضاً بنسبة 0.7%.

في المقابل، ألقت أرباح شركات السلع العائلية المُخيبة للآمال بظلالها على الأسهم الأوروبية؛ حيث سجلت في التعاملات المبكرة، انخفاضاً، أمس؛ لتوقف موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، وكانت شركات السلع العائلية من بين الأسوأ أداءً.

فيما هوى سهم إير فرانس- كيه.إل.إم؛ بعد عزم حكومة هولندا رفع حصتها في شركة الطيران.

ونزل «ستوكس 600» 0.6%، مُنهياً موجة الصعود؛ بعد أن سجل، أمس، أعلى مستوى منذ بداية أكتوبر/‏تشرين الأول. ونزلت جميع بورصات القارة.

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وكان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي ارتفع مؤشره في التعاملات المبكرة، وتكبدت قطاعات السفر والترفيه والكيماويات والتجزئة أكبر الخسائر.

وعلى مستوى الأسهم، تتجه أسهم شركة الطيران إير فرانس كيه.إل.إم لتسجيل أسوأ أداء يومي فيما يزيد على عشر سنوات؛ بعد أن قالت الحكومة الهولندية: إنها ستستحوذ على حصة 14% في الشركة، ما يسلط الضوء على التوترات بين هولندا وشركائها الفرنسيين في الشركة.

في المقابل تباين أداء السوق الآسيوية قُبيل قمة ترامب - كيم، ففي الوقت الذي سجلت فيه أسهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ارتفاعاً، يبدو مشهد الأسهم الهندية أكثر ضبابية عقب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد.

وأغلق «نيكي» الياباني على ارتفاع، أمس؛ حيث اشترى المستثمرون في الأسهم الدفاعية؛ مثل: شركات الأدوية والشركات العقارية، وسحبوا بعض الأموال من شركات الآلات التي صعدت من قبل؛ بفضل التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وصعد نيكي 0.5 % ليسجل المؤشر القياسي 21556.51 نقطة، غير بعيد بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد على عشرة أسابيع، الذي لامسه خلال جلسة أول أمس الثلاثاء.

وارتفع «توبكس» 0.2 % إلى 1620.42 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة 1153 سهماً متفوقاً على الأسهم المنخفضة التي بلغت 893 سهماً. . (وكالات)