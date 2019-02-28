«الدار للاستثمار» تتملك «الاتحاد بلازا» و«مركز الطيران»

أعلنت «الدار للاستثمار العقاري»، عن عزمها الاستحواذ بالكامل على «الاتحاد بلازا» و«مركز الاتحاد للطيران» الواقع في منطقة المنيرة في شاطئ الراحة بصفقة تجارية مع الاتحاد للطيران بقيمة 1.2 مليار درهم، وبموجب الصفقة، سيمتلك الاتحاد للطيران حصة كاملة لمجمع مقره الرئيسي بنسبة 100%، وكانت المجمعات الثلاثة قبل هذا الاستحواذ، تحت ملكية مشتركة بالتساوي بين «الدار العقارية» و«الاتحاد للطيران» بنسبة 50% لكلا الطرفين، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة خلال الربع الثاني في هذا العام.

تعتبر هذه أول وأبرز صفقة لشركة الدار للاستثمار منذ إطلاقها في شهر سبتمبر في العام 2018، وتعد الدار للاستثمار شركة مملوكة بالكامل للدار العقارية، وأكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، ومع اكتمال هذه الصفقة، ستقوم الدار للاستثمار بالاستحواذ على المجمعين بقيمة 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى، وذلك مقابل نقل ملكية مجمع المقر الرئيسي للاتحاد للطيران بشكل كامل إلى الاتحاد للطيران، وفي إطار هذه الصفقة، ستقوم الدار بإدارة الديون الحالية ضمن الشراكة في الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران، بما يتماشى مع سياسة الديون في الدار للاستثمار التي تحافظ على نسبة القرض إلى القيمة بمعدلات 35% إلى 40%.

إيرادات قوية

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من خلال هذا الاستحواذ، فإن الدار للاستثمار ستضيف إلى محفظة إدارة الأصول المميزة، 789 وحدة سكنية، و17,940 متراً مربعاً من المساحة المكتبية و11,000 متر مربع للمحال التجارية، كما ستتمكن الدار للاستثمار من تحقيق 100 مليون درهم في صافي الإيرادات التشغيلية سنوياً، والتي تم تسجيلها سابقاً كجزء من حصة الأرباح المحققة من الشراكة بين الدار العقارية والاتحاد للطيران، وستستفيد الدار للاستثمار من عقد الإيجار طويل الأمد الذي يوفر إيرادات قوية.

وأعلنت الدار للاستثمار تعيين جاسم صالح بوصبيع بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وسيتولى السيد بوصبيع مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية، من خلال الإدارة الفعالة وتحقيق النمو المستمر لمحفظة إدارة الأصول المميزة.

تطوير الأعمال

قال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، والرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الدار العقارية: «لقد قمنا بإطلاق شركة الدار للاستثمار في شهر سبتمبر الماضي، بهدف تسريع فرص النمو وتحقيق قيمة مضافة من خلال إدارة فعالة لمحفظة الأصول العقارية المتنوعة، ولا شك في أن الاستحواذ يجسد طموحنا الرامي إلى مواصلة النمو وتطوير الأعمال».