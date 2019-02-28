دبي في قائمة مدن العالم الأكثر استقطاباًً للمليارديرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة ترتيب الدول التي تحتضن أكبر عدد من المليارديرات على الصعيد الإقليمي، وحافظت على مركزها في قائمة دول العالم الأكثر استقطاباً للأثرياء لتحتل المرتبة 20 عالمياً ب 24 مليارديراً، وفقاً ل«مؤشر هارن للأثرياء» 2019.

وفي المؤشر الذي يصدر سنوياً، احتلت دبي أيضاً صدارة قائمة المدن على المستوى الإقليمي ب 18 مليارديراً، لتحتل المرتبة 24 على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بترتيب أثرياء العالم، فقد حافظ جيف بيزوس مؤسس أمازون على صدارة قائمة أثرياء العالم ب 147 مليار دولار، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 20% على أساس سنوي، تلاه بيل جيتس الذي تقدم إلى المرتبة الثانية ب 96 مليار دولار، ثم وارن بافيت الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة ب 88 مليار دولار، بينما جاء كل من برنارت آرنولد، ومارك زوكربيرج وكارلوس سليم وعائلته، وأمانسيو أورتيجا وسيرجي براين وموكيش أمباني ولاري بيج في المراكز من الرابع وحتى العاشر على التوالي.