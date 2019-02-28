«كارتر آند وايت» تعرض منتجات فاخرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد جناح شركة كارتر آند وايت الإماراتية، المشارك في فعاليات الدورة 27 من «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، التي تقام خلال الفترة ما بين 26 فبراير و2 مارس القادم، إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الأسرة، والمناشف، والملبوسات، التي تستخدم في القوارب واليخوت.

ويجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب، وتعتبر الأفضل عالمياً، وتلقى إقبالاً كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت، والسفن الكبيرة الفاخرة.