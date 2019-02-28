شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتر آند وايت» تعرض منتجات فاخرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
شهد جناح شركة كارتر آند وايت الإماراتية، المشارك في فعاليات الدورة 27 من «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، التي تقام خلال الفترة ما بين 26 فبراير و2 مارس القادم، إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الأسرة، والمناشف، والملبوسات، التي تستخدم في القوارب واليخوت.
ويجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب، وتعتبر الأفضل عالمياً، وتلقى إقبالاً كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت، والسفن الكبيرة الفاخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر «كارتر آند وايت» تعرض منتجات فاخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.