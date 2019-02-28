إفصاحات الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوصى مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 46.6% من قيمة رأس المال، تبلغ 42 مليون درهم، بما يعادل 0.46 درهم لكل سهم. وحدد المجلس يوم 27 مارس، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

* يجتمع مجلس إدارة شركة ماركة، يوم 4 مارس القادم، لمناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال، إلى جانب مناقشة الأمور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

* صادقت الجمعية العمومية ل«بنك المشرق» أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% (ما يعادل 4 دراهم للسهم) من رأس المال عن عام 2018. وتمت الموافقة كذلك، على تعديل نسبة تملك المواطنين كي لا تقل عن 60% من رأس المال، كما تمت الموافقة على تجديد التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار سندات.

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* أعلنت «سيراميك رأس الخيمة»، أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتجارة، حيث قامت دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية، بالمراجعة الربعية لأنشطتها وبياناتها المالية.

* قال مجلس إدارة شركة التأمين فيدلتي المتحدة، خلال اجتماعه، أمس، إن انعقاد الجمعية العمومية للشركة، سيكون يوم 19 أبريل القادم.

* أعلنت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تقرر انعقاده يوم 24 أبريل القادم.

* أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، استقالة منصور المهيري، عضو مجلس إدارة الشركة، موضحة أن مجلس الإدارة سيقوم بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع مقبل.