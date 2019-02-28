«سكاي واردز الإمارات» يفوز ب «التميز الإداري»

نال «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، جائزة «التميز الإداري» ضمن جوائز الولاء 2019 للعام الثاني على التوالي. وتسلم الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في باريس، الدكتور نجيب بن خضر نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات. وأقيم حفل توزيع الجوائز خلال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر «الولاء والجوائز» الذي تنظمه «غلوبال فلايت»، وهي شركة إدارة مستقلة رائدة تسلط الضوء على برامج ولاء العملاء ضمن صناعة السفر.

ونال البرنامج جائزة التميز الإداري عام 2018 لاستخدامه رؤى قائمة على البيانات لزيادة مشاركة الأعضاء، كما حصد عدداً من الجوائز الأخرى لإطلاقه خدمات متخصصة، مثل عروض ترقية درجات السفر و«النقد+ أميال» للأعضاء الذين يسجلون دخولهم ويحجزون رحلاتهم عبر الموقع الشبكي emirates.com.

وتخضع هذه العروض لعدد من العناصر المرتبطة بفئة العضوية واختيار الرحلة. وسوف يتم تطوير البرنامج أكثر خلال الأشهر المقبلة مع استخدام نماذج تنبؤية متقدمة للتنبؤ والذكاء الاصطناعي وإتاحة هذه الميزات على جميع قنوات طيران الإمارات.

وقال الدكتور نجيب بن خضر: «نسعى في سكاي واردز إلى تعزيز المزايا التي نوفرها لعملائنا وإتاحة خيارات إضافية لهم للاستفادة من أميالهم. وتوفر ميزة in-path المتاحة عند الحجز عبر الموقع الشبكي emirates.com فرصة مميزة للأعضاء للاستفادة أكثر من أميالهم والحصول على مكافآت الترقية».