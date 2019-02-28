ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة أنه بدأ بتوفير وقود بحري أنظف يفي بقواعد الانبعاثات التي من المقرر تطبيقها في بداية عام 2020.

وقال الميناء: «الوقود البحري الذي يحتوي على نسبة كبريت لا تتجاوز 0.5 بالمئة أصبح متاحاً في الفجيرة منذ أوائل فبراير». وستحظر المنظمة البحرية الدولية استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة كبريت تتجاوز 0.5 بالمئة اعتباراً من الأول من يناير 2020 مقارنة مع 3.5 بالمئة حالياً.