شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة أنه بدأ بتوفير وقود بحري أنظف يفي بقواعد الانبعاثات التي من المقرر تطبيقها في بداية عام 2020.
وقال الميناء: «الوقود البحري الذي يحتوي على نسبة كبريت لا تتجاوز 0.5 بالمئة أصبح متاحاً في الفجيرة منذ أوائل فبراير». وستحظر المنظمة البحرية الدولية استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة كبريت تتجاوز 0.5 بالمئة اعتباراً من الأول من يناير 2020 مقارنة مع 3.5 بالمئة حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.