الارشيف / الاقتصاد

ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مذكرة على الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة أنه بدأ بتوفير وقود بحري أنظف يفي بقواعد الانبعاثات التي من المقرر تطبيقها في بداية عام 2020.

وقال الميناء: «الوقود البحري الذي يحتوي على نسبة كبريت لا تتجاوز 0.5 بالمئة أصبح متاحاً في الفجيرة منذ أوائل فبراير». وستحظر المنظمة البحرية الدولية استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة كبريت تتجاوز 0.5 بالمئة اعتباراً من الأول من يناير 2020 مقارنة مع 3.5 بالمئة حالياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء الفجيرة يبدأ بتوفير وقود بحري قليل الكبريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا