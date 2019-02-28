شكرا لقرائتكم خبر عن الفيكتوري تيم تكشف عن «PRO CAT» لسباقات الزوارق السريعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مؤسسة الفيكتوري تيم عن فئة جديدة في عالم سباقات الزوارق السريعة فئة المحترفين (PRO CAT). حيث أسدل الستار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عن الزورق الجديد ضمن الافتتاح الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وحريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وعدد من كبار الشخصيات.
ويأتي ابتكار هذه الفئة الجديدة ضمن جهود مؤسسة الفيكتوري تيم في إحياء الرياضات البحرية، وذلك عبر تسخير خبرات المؤسسة العالمية وخبرائها في المجال وابتكار فئات جديدة كليًا في رياضة سباقات الزوارق السريعة.
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