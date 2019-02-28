مساهمون يراهنون على «العموميات» لرفع نسب التوزيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يعول مساهمون في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية على حضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، من أجل المطالبة والسعي لتعديل بنود التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة المقترحة من مجلس الإدارة، في إطار محاولة رفعها بما يتناسب مع أداء هذه الشركات وخاصة التي تسجل أرباحاً قوية.

وكانت بعض عموميات الشركات المنعقدة خلال عام 2018، لمناقشة توزيعات عن 2017، أقرت تعديلات على بنود الجمعية من بينها زيادة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، بطلب من المساهمين الحاضرين أو تعديلات يجريها مجلس الإدارة بما يراه مناسباً وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في السوق.

ورصدت ”الخليج 365” تعديل بعض الشركات المساهمة العامة توزيعاتها المقترحة العام الماضي عن أرباح عام 2017، ومنها «رأس الخيمة العقارية»، التي رفعت التوزيعات النقدية عن 2017 من 5% إلى 6%، فيما رفعت «الجرافات البحرية» توزيعاتها من 20% إلى 22%، بينما رفعت «أغذية» توزيعاتها من 12.5% إلى 15% و«أمانات» من 1.5% إلى 1.95%.

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وكذلك، عدلت عمومية «طيران أبوظبي» العام الماضي نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 20% بدلاً من 17%، كما وعدلت عمومية «أبوظبي لبناء السفن» توزيعاتها النقدية من 10% إلى 15%.

وعن توزيعات عام 2018، قامت «الإمارات لقيادة السيارات»، برفع نسبة توزيعاتها النقدية عن عام 2018 من 60% إلى 75%، فيما يتطلع المساهمون في الأسواق أن تقوم شركات أخرى بزيادة توزيعاتها المقترحة.

وتتبنى الشركات المساهمة العامة سياسية توزيعات للأرباح، تكفل للمساهمين عائداً مجزياً وسيولة نقدية تمنحها القدرة على التوسع مع المحافظة على ملاءة مالية عالية، فيما تلتزم الشركات المدرجة بالحصول على الموافقات على التوزيعات من الجهات المختصة، وخاصة البنوك التي يطلب منها موافقة المصرف المركزي أيضاً.

ويمنح الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية المستثمر حقوقاً عديدة وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال؛حيث تحرص هيئة الأوراق المالية والسلع على حقوق المستثمرين، ومن بينها الحق في المناقشة، حيث يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، سواء بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كافة جوانب عمل الشركة، وكذلك مناقشة مراقب/ مدقق حسابات الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة وأن يستوضح عما ورد فيها.