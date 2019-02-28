افتتاح معرض «مشاريع الفجيرة للتجارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي أهمية الدور الكبير للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.. مشيراً إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوجيهاته بأن تسهم تلك المشاريع في تحقيق الرؤية الريادية لدولة الإمارات في مجال الاستثمار التجاري ونمو الاقتصاد الوطني والعالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي أمس، المعرض الجديد لمشاريع الفجيرة للتجارة العامة على مساحة تزيد عن 60 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة تجمع أكثر من 50 ألف منتج.

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وتعرف خلال جولته في أرجاء المعرض الى أركانه وأهم المنتجات التي يقدمها من أشهر العلامات التجارية حول العالم مثل الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة وإيطاليا.

وتقدم محمد بيهروزيان مدير عام مشاريع الفجيرة للتجارة العامة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه المتواصل للمشاريع الاستثمارية في إمارة الفجيرة، وتوجيهاته بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، بما يوفر المناخ الإيجابي لعملهم.. كما تقدم بالشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على افتتاحه المعرض وتفقد أقسامه.

حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.(وام)