منصة «دبي البحري» تجتذب زوار المعرض العالمي للقوارب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)

زار سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد التنس والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم منصة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في معرض دبي العالمي للقوارب 2019 بموقع الحدث في قناة دبي المائية، واطلعا على الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي في الدورة الحالية رقم 27 من عمر المعرض وكذلك الفعاليات المستمرة طوال الموسم الرياضي البحري وجهوده في تطوير السباقات البحرية التراثية والحديثة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات رياضية بحرية متنوعة بالتعاون مع مركز دبي العالمي التجاري الجهة المنظمة للحدث وعدد من المؤسسات الوطنية وبمشاركة محلية ودولية كبيرة في مسابقات صيد الأسماك (كنعد وسكل) ورياضة الدراجات المائية.

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وتتصدر الأنشطة والفعاليات التي تقام بالتزامن مع معرض دبي العالمي للقوارب 2019 منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2018 - 2019 بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية (طيران الإمارات) و(بي آند أو) ماريناس ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

وتستقطب مسابقة صيد الأسماك والتي تقام هذا الموسم من ثلاث جولات هواة هذه الرياضة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة حيث تتسلم اللجنة المنظمة يومياً صيد المشاركين في مقر المعرض عند مدخل قناة دبي المائية.ويقدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حوافز مالية كبيرة للمشاركين في هذه المسابقة حيث رصدت اللجنة المنظمة بالنادي مبلغ 165 ألف درهم ستوزع 135 ألف منها على العشرة الأوائل في فئة مسابقة الكنعد و30 ألفاً على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة فئة (السكل).

كما رصدت اللجنة المنظمة الحوافز العينية من قبل رعاة الحدث حيث ستقدم الناقلة الوطنية (طيران الإمارات) خمس تذاكر سفر لأصحاب الوزن الأعلى في كل يوم وبطل (السكل) كما سيحصل بطل (الكنعد) على موقف مجاني لمدة عام مقدم من مؤسسة بي آند أو ماريناس .