«الاقتصاد» تبحث تنظيم التجارة الإلكترونية في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفداً من وزارة الاقتصاد، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، حميد بن بطي المهيري. وكان في استقبال الوفد المدير العام علي عيسى النعيمي، إلى جانب عدد من القيادات في الدائرة، وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في موضوعي السجل الاقتصادي الوطني وتنظيم التجارة الإلكترونية، وذلك بحضور أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري في الوزارة، وأحمد الرشود، خبير في الوزارة.

وقال علي النعيمي: ناقشنا خلاله اللقاء آليات التعاون في عدة مجالات اقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تمثل اتجاهاً متصاعداً في الأسواق المحلية والدولية.

واتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني الذي يمثل منصة إلكترونية موحدة لبيانات جميع المنشآت الاقتصادية في الدولة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة بيانات منشآت المناطق الحرة في السجل، والتعاون في وضع أطر تنظيمية لأنشطة التجارة الإلكترونية.