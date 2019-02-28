«إعمار» يتخطى متوسط مئتي يوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع الانتعاش سهم «إعمار العقارية» إلى مستويات مرتفعة، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء شهري له في 3 سنوات، وقد ساهمت المكاسب في جعل سهم شركة إعمار يتخطى متوسط مستوى أدائه لمئتي يوم.

ويأتي التعافي الأخير بعد تراجع السهم بنسبة 40% في العام الماضي، وهو أسوأ أداء له منذ 10 سنوات، ويرى بعض المحللين والمستثمرين أن الأيام المقبلة تخبئ للشركة المزيد من المكاسب، بفضل التقييمات الجاذبة.

وقال علي عدو، مدير إدارة الأصول في شركة ضمان للاستثمارات: «نتوقع مزيداً من القيمة لسهم إعمار على المدى الطويل. ومن ناحية التقييم، يتم تداول السهم بأقل من قيمته بالمقارنة مع أقرانه في الأسواق الناشئة»، مضيفاً: «جاءت نتائج الشركة بأفضل من المتوقع وكانت العامل الرئيسي وراء تغيّر المعنويات تجاه الشركة». وقال يوجيش سونيا، المحلل لدى شركة بنك أبوظبي التجاري للأوراق المالية: «لا يزال هناك مجال لارتفاع سهم إعمار على المدى القصير.». (بلومبيرج)