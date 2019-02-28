شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: مناقصة الكتاب المدرسى تضمنت كتب نظام التعليم الجديد لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ان المناقصة التى طرحتها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسى السنة الدراسية 2019-2020، شملت هذا العام الكتب المدرسية الخاصة بسنوات رياض الأطفال والسنتين الاولى والثانية الابتدائية.

واوضح جابر فى تصريحات لـ" الخليج 365"، ان الشروط المطلوبة لطباعة كتب نظام التعليم الجديد تختلف عن كتب السنوات الدراسية الأخرى، من حيث جودة ونوعية الورق والطباعة.

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وتسبب إسناد الوزارة لطباعة كتب النظام التعليمى الجديد للسنة الدراسية الحالية 2018-2019 لدار نشر أجنبية وأخرى محلية دون أن تشملها مناقصة طباعة الكتاب المدرسى، اعتراضات من أصحاب المطابع، وتقدمت غرفة الطباعة بخطاب موجه إلى وزير التعليم تطالبه بتضمين كتب النظام الجديد ضمن مناقصة طباعة الكتاب المدرسى التى تطرحها الوزارة سنويا فى مثل هذا التوقيت، وانتهى أول أمس موعد تقديم العروض والمظاريف، وتقدم للمناقصة حوالى 90 مطبعة.