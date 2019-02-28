9 أطروحات بيئية وزراعية أمام قادة الـ 20 خلال رئاسة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت منظمات دولية معنية بقطاع البيئة والمياه والزراعة في ورشة العمل التحضيرية لاستضافة المملكة لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020 في مجالات البيئة والمياه والزراعة، أمس بالرياض، 9 موضوعات على المستوى الدولي والإقليمي في مجال البيئة والمياه والزراعة، والتي يمكن مناقشتها خلال رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين في 2020.

وشملت الأطروحات تطوير الموارد الطبيعية والحد من تدهورها، والتصحر والمتغيرات المناخية، وندرة الموارد المائية، والأمن الغذائي المستدام، إضافة إلى النظم الزراعية، واستخدام التقنية في الزراعة، والحد من هدر الغذاء، والاستثمار الزراعي بين الدول، وانخفاض الإنتاجية الزراعية.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي خلال ترؤسه للورشة أن المملكة عملت على مواجهة تحديات المناخ وشح المياه وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، من خلال إرساء مبادئ الزراعة الذكية والممارسات الجيدة وتطوير أساليب الإنتاج وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى استقطاب عدد من المؤسسات العربية والأجنبية الناشطة في مجال التقنيات الحديثة، بهدف إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للغذاء بالاعتماد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسخير التكنولوجيا الرقمية والحيوية.

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وأوضح الفضلي أن المملكة من واقع مسؤوليتها وعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين تولي قضايا الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة والتوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، مبينا أن المملكة تعمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية على إرساء هذه المبادئ وتعزيزها.

من جانبه عرّف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، بأعمال الأمانة ومهامها، إضافة إلى الهدف من تأسيسها والمتمثل في التنسيق بين الوزارات في المملكة والمنظمات الدولية وأعضاء مجموعة العشرين لإنجاح القمة في عام 2020م، مبينا أنه لأول مرة تنشأ أمانة سعودية لمجموعة العشرين بشكلها النظامي واستقلاليتها المالية.

ونوه المبارك بأهمية مجموعة العشرين لرفاهية سكان الأرض، والتصدي للأزمات المالية، والحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، والحد من هدر الموارد الطبيعية.

9 أطروحات في الورشة

تطوير الموارد الطبيعية والحد من تدهورها

التصحر والمتغيرات المناخية

ندرة الموارد المائية

الأمن الغذائي المستدام

النظم الزراعية

استخدام التقنية في الزراعة

الحد من هدر الغذاء

الاستثمار الزراعي بين الدول

انخفاض الإنتاجية الزراعية