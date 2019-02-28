شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية" يشرف على استعدادات الفنادق والتسويق قبل بطولة الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الغرف السياحية تشكيل لجنة لتولى ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر يونية المقبل ويشارك بها أكثر من 24 دولة إفريقية، ويأتى ذلك بناء على توجيهات وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لمجس الإتحاد المنتخب فى أول اجتماع به.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة التواصل أن هناك اجتماع يوم الأحد المقبل ستدرس تشكيل تلك اللجنة المقترحة قبل عرضها بالتفصيل على مجلس الإدارة لإعتمادها، مشيرا إلى أنها ستكون لجنة مؤقته ينتهى عملها بانتهاء البطولة، موضحا أنها ستتولى ، عملية الترويج والتسويق للبرامج السياحية قبل البطولة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن اللجنة التى سيشكلها الإتحاد ستتعاون مع لجنة الشئون السياحية التى يقودها كامل أبو على، لافتا إلى أن اللجنة ستكون معنية بعدد من المهام فى مقدمتها ملف التسويق والترويج للبرامج السياحية من خلال التعاون مع غرفة شركات السياحة، منوها إلى أن البطولة ستفرض على القطاع برامج سياحية بعينها.

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وأشار عاصم إلى أن الأعداد الأكبر ستكون فى القاهرة وبالتالى سيتم تنظيم برامج كلاسيكية تشمل الأهرامات والقلعة ومصر القديمة وسهرات النيل والمتحف المصرى، وقد يتخللها "أوفر داى" لأى منطقة شاطئية قريبة، كذلك ستشرف اللجنة على استعدادات الفنادق لإستضافة الجماهير،

ولفت إلى أن غرفة الفنادق ستقوم بالاستعدادات اللوجيستية تحت إشراف لجنة الاتحاد، كذلك ملف النقل السياحى، وكيفية توفير وسائل انتقلات مريحة للجماهير بين المحافظات وبعضها وداخل للقاهرة للمقاصد السياحية المختلفة، مشددا على أهمية هذا الملف، وحتى المطارات واستقبال الوفود، وكل ذلك بهدف الخروج بصورة مشرفة.