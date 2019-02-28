شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج تطوير الخدمات الحكومية لمنع التكدس والرشوة وإتاحة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية بهدف تحسين الأداء الحكومى ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية من خلال إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا لتقديم الأفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات ودعم إتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين وإحتياجاتهم، مما يساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيدا من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيض النفقات.

وتعتمد رؤية البرنامج على إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كافة مراحلها المختلفة، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة التى تتيح للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها، الحصول على الخدمات بشكل ميسر وبكفاءة ونزاهة وشفافية.

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وتأتى ضمن استراتيجية البرنامج إجراءات تبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، بالاضافة الى العمل على سرعة الحصول على الخدمة باستخدام قنوات جديدة مختلفة، وتقليل عدد الزيارات الفعلية لاماكن تقديم الخدمات ومنع التكدس واهدار الوقت والجهد، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها لتحقيق الشفافية والنزاهة، وتوفير آلية فعالة للإستجابة للشكاوى التى تقدم من المواطنين.

ويهدف العائد العام من البرنامج لكسب رضاء المتعاملين مع الجهاز الحكومي، بالاضافة الى رضاء المتعاملين مع الجهاز الحكومى وتحسين الانتاجية الحكومية نظرا لاتاحة الخدمات 24 ساعة فى اليوم، وتقليل التكدس بالمصالح الحكومية و توفير الوقت والجهد المطلوب للحصول على الخدمة الحكومية، والحد من الفساد ومنع الرشوة، وترشيد استخدام المال العام بما يحقق النزاهة والعدالة فى الاداء الحكومى، وتفعيل معايير إتاحة البيانات الحكومية المنفتحة من أجل تعزيز الشفافية، بالاضافة الى تحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة، وسرعة وسهولة تبادل البيانات المؤمنة بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة.

وفى سبيل تنفيذ البرنامج قامت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع كافة الوزارت المعنية بتدشين عدد من الأقسام التى تقدم خدمات على بوابة الخدمات الحكومية، وميكنة مكاتب الشهر العقارى، ووحدات ونيابات المرور، وميكنة خدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتقديم الخدمات الحكومية عبر (خدمات المحمول).