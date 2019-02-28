شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها..و"داو جونز" يغلق أدنى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي، لكنها قلصت خسائرها بفعل انتعاش قطاع الطاقة الذي تلقى دعماً من صعود أسعار النفط.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح في شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن هناك عوامل سلبية ستؤثر سلبياً على نمو الاقتصاد الأمريكي وهو ما يبرر تثبيت الفائدة.



وأضاف "باول" في شهادة أخرى أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم بأن البنك المركزي سيعلن قريباص عن خطة لتقليص حيازته من الأوراق المالية والأصول المختلفة كالسندات وأوراق الرهن العقاري.



من ناحية أخرى، ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد، أوضح الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" أن المحادثات لم تقترب بعد من التوصل إلى اتفاق مشيراً إلى المزيد من الجهود التي يلزم بذلها.



وفي أسواق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.6% وأغلق عند 56.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.

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كما ارتفع "برنت" بنسبة 1.8% إلى 66.39 دولار للبرميل مسجلاً اعلى سعر بالجلسة عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وتلقى سوق الخام دعماً من إعلان إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات النفط في أمريكا 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها بنحو 3.5 مليون برميل.



وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 4.6% في الشهر الماضي في حين ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 0.1% في ديسمبر/كانون الأول.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 25985 نقطة، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 26039 نقطة وأقل مستوى عند 25877 نقطة.



وتراجع "ستاندرد أند بورز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 2792 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2795 نقطة وأقل مستوى عند 2775 نقطة.



اما "ناسداك"، فقد ارتفع بأقل من 0.1% وأغلق عند 7554 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7562 نقطة وأقل مستوى عند 7485 نقطة.