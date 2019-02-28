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الريبل تنخفض للجلسة الثانية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفصت غالبية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار تعرض "بتكوين" وأخواتها لمبيعات في الأسواق.


وعزف مستثمرون عن شراء العديد من الأصول كالأسهم والمعادن وأيضاً العملات الرقمية خلال تعاملات الأربعاء في ظل عدم اليقين المرتبط بالنزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية.


وصرح المؤسس الشريك لـ"آبل" "ستيف ووزنياك" بأن الأسواق العالمية شهدت قيمة هائلة للعملات الرقمية خاصة "بتكوين".

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وتتناقض هذه التصريحات مع ما قاله المستثمر الأمريكي "وارن بافيت" هذا الأسبوع بأن "بتكوين" ليست لها أي قيمة فريدة بل هي مجرد "احتيال".


وهبطت الريبل بحلول الساعة 21:42 جرينتش بنسبة 3% إلى 0.30 دولار وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.


وانخفضت "بتكوين" بنسبة 1.4% إلى 3768 دولاراً، وسجلت أعلى سعر عند 3856.1 دولار وأقل سعر عند 3687.1 دولار.

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