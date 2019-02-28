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الان تتابع رويترز: إيرباص تخطط لصنع طائرة حربية دون مكونات ألمانية من أجل المملكة والان مع التفاصيل
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لتفادي قرار حظر بيع الأسلحة الأحادي
الخليج 365-متابعات
قررت شركة إيرباص إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية سي295
التي تصنعها في إسبانيا لإزالة المكونات الألمانية منها، وذلك بسبب
قرار ألمانيا تجميد صادرات الأسلحة للمملكة .
كان توم إندرز الرئيس التنفيذي لإيرباص قد قال هذا الشهر إن
الشركة قد تنظر في تصنيع منتجات خالية من المكونات الألمانية
لتجنب قرار ألمانيا الأحادي لتصدير الأسلحة للمملكة، وهو أمر أصاب بريطانيا وفرنسا وإسبانيا بالإحباط.
وقال مصدر مطلع على خطط إيرباص لرويترز “نعكف حاليا على إعادة تصميم
الطائرة لإخراج(المكون الألماني)”. وأضاف أن المكون الألماني في هذه الطائرة يقدر بنحو أربعة في المئة من المنتج.
وقال مصدر آخر في الشركة إنها تراجع حاليا إمكانية استبدال المكونات الألمانية المنشأ في طائرات إيرباص أخرى يتم فيها الاعتماد على مكونات ألمانية بنسبة أقل
وحذرت شركة بي.ايه.إي سيستمز البريطانية، التي تحقق 14 بالمئة
من مبيعاتها السنوية من بيع الطائرات المقاتلة تايفون وأسلحة أخرى
إلى السعودية، الأسبوع الماضي من أن قرار ألمانيا تجميد صادرات
الأسلحة إلى السعودية من شأنه الضغط على النتائج المالية للشركة.
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