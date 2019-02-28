بدء تطوير مشروع البحر الأحمر بالبنية التحتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع، أحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم. وأوضحت الشركة في بيان أمس أن في الموقع حاليا 60 موظفا يعملون بمختلف التخصصات من مديري مشاريع، ومهنيي صحة وسلامة بيئية، بالإضافة إلى أخصائيي الشؤون الحكومية ممن سيمارسون مهامهم اليومية في الموقع.

ووفق بيان الشركة سيشهد سكن الموظفين الذي تم افتتاحه أخيرا، والواقع في الجزء الجنوبي من المشروع الذي يقام على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، أولى أعمال البناء التي ستنفذ خلال العام الجاري بهدف توفير البنية التحتية اللازمة من شق للطرق الموقتة، وبناء سكن للعمال، بالإضافة إلى مقر الإدارة التي ستشرف على أعمال التطوير في هذه الوجهة السياحية الفاخرة. كما يضم السكن مرافق خاصة بالطعام وأماكن مهيأة لممارسة الرياضة، كما تم توفير مرفق طبي للطوارئ بكامل التجهيزات.

خطوة أولى

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو «يعد هذا حدثا مهما لمشروع البحر الأحمر، وخطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء وجهة سياحية متميزة على ساحل البحر الأحمر». وأضاف «تعد الطبيعة الخلابة لموقع المشروع جزءا مهما من جاذبيته كوجهة سياحية، رغم وجود تحديات لوجستية لدعم أعمال التنمية على نطاق واسع. ويعد سكن الموظفين خطوة أولى أساسية في إعداد وتأهيل وجهة البناء».

معايير عالية الجودة

وتمثل قرية العمال التي سيتم البدء بتشييدها في الربع الثاني من 2019، إحدى أولويات هذه المرحلة، وهي مجمع سكني خاص بالقوى العاملة في المشروع. ويستوعب في المرحلة الأولى نحو 10.000 عامل ستوفر لهم سبل الإقامة ووسائل الراحة والترفيه وفق أعلى المعايير. كما ستشرف الشركة على تطبيق برنامج التعاون التقني للمعايير الشاملة لصحة العمال وسلامتهم.

وتابع باغانو «سنقوم باستقدام القوى العاملة محليا ودوليا عبر مواردنا ومصادرنا الخاصة، بالإضافة إلى موارد شركائنا في أعمال التطوير والتنمية. هدفنا أن نضع معايير جديدة للتميز في إدارة أعمال الإنشاء في المنطقة».

تقنيات لخفض الأثر البيئي

Advertisements

وسيكون مقر الإدارة، الذي سيتم البدء بتشييده في الربع الثاني من عام 2019، الجزء الرئيس الآخر من أعمال المرحلة الأولية، حيث سيشكل فور اكتماله مركزا لإدارة عمليات شركة البحر الأحمر للتطوير في الموقع.

وستقوم شركة البحر الأحمر للتطوير ببناء جسر موقت لربط الجزيرة الأساس – النقطة المحورية للمشروع في المرحلة الأولى – بالشاطئ، وسيسهم هذا الإجراء بنقل الموارد برا، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة بحرية تتيح للقوارب الوصول إلى الجزر الأخرى التي يضمها المشروع.

بيوت خرسانية جاهزة

وستتضمن أعمال المرحلة الأولية توظيف أحدث التقنيات لإنشاء البيوت الخرسانية الجاهزة، بهدف تخفيف حدة الأثر البيئي على الموقع. وستصنع هياكل هذه البيوت وفق أعلى معايير الجودة، على أن يتم شحنها وتجميعها في الموقع بهدف تقليص أعداد العمالة والمرافق الموقتة.

وقال باغانو «حريصون على خفض حدة الأثر البيئي خلال تقدم أعمال التطوير في الموقع، كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة لموظفينا، تحقيقا لهدفنا المتمثل في استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة».

إنشاءات في مشروع البحر الأحمر

01. قرية العمال

بدء التشييد في الربع الثاني من 2019

تمثل مجمعا سكنيا خاصا بالقوى العاملة بالمشروع

تستوعب في المرحلة الأولى 10.000 عامل

توفير الإقامة ووسائل الراحة والترفيه وفق أعلى المعايير

02. مقر الإدارة

بدء التشييد في الربع الثاني من عام 2019

شكل مركزا لإدارة عمليات الشركة في الموقع

03. بناء جسر موقت

لربط الجزيرة الأساس بالشاطئ

يهدف لنقل الموارد برا

04.إنشاء أرصفة بحرية