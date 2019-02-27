- 1/2
- 2/2
الان تتابع رويترز: فنزويلا نقلت 8 أطنان ذهب من البنك المركزي الأسبوع الماضي لبيعه لجهات خارجية والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
لبيعه لجهات خارجية
الخليج 365-متابعات
أكد نائب معارض أن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نُقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي في أحدث إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على العملة الصعبة في ظل
اشتداد العقوبات.
وقال النائب المعارض انجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية لرويترز إن
الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من
الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك.
وأردف ألفارادو قائلا “إنهم يخططون لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني”.
ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعليق.
ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية، التي تحدثت بعد أن طلبت
عدم الكشف عن هوياتها، إلى أي وجه نقل البنك الذهب. وقالوا إن
العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيجا في
رحلة إلى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: فنزويلا نقلت 8 أطنان ذهب من البنك المركزي الأسبوع الماضي لبيعه لجهات خارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.