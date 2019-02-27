شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بداية من 30 يونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل تعاقد الشركة المصرية للاتصالات مع مايكروسوفت العالمية لإنشاء اول شبكة السحابة الحوسبية فى مصر وذلك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة فى الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجارى، أن هذه الحوسبة قد تكون صغيرة فى البداية حيث ستتوسع الشركة مستقبلا بشكل أكبر كما ستفتح المجال للعديد من الشركات العملاقة للاستثمار فى مصر بهذا الاتجاه.

وأشار إلى أن مسؤولى مايكروسوفت العالمية بداو فى عقد اجتماعات مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن هذا الأمر لافتا أن المناقشات فى هذا الشأن بدأت منذ 6 أشهر.

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من جهته، قال الوزير بشأن اتجاه الشركة المصرية للاتصالات، الاستثمار فى مجال مراكز البيانات أن الشركات العملاقة الأربعة المصنعة المحتوى فى العالم مثل أمازون و مايكروسوفت تضع مراكز البيانات الخاصة بها فى أوروبا وآسيا ولا يوجد مراكز بيانات فى أفريقيا لذا سيكون اول مركز فى مصر.

تابع الوزير بالقول:"أن مصر تتميز بالموقع الجغرافى و الشباب المدرب و مرور حركة كبيرة من الكابلات عبر مصر، وهو ما يساعد مصر فى التوسع بهذا الأمر ويدر دخلا كبيرا، مشيرا ايضا إلى أنه بحث مع مسؤولى الشركات العالمية التعاون فى مجال التحول الرقمى.

وأوضح ان قانون حماية البيانات الشخصية سيساهد فى جذب استثمارات فى مراكز البيانات، كما يتوافق القانون مع اللائحة الأوربية GDBR، لافتا إلى أن القانون معروض على مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وكشف الوزير ان الحكومة ستقدم نحو 25 خدمة اليكترونيا بشكل تدريجة بداية من 30 يونيه القادم عبر منافذ البريد وبوابة الحكومة الرقمية و الكول سنتر الخاص بالحكومة فضلا عن تطبيقات الموبايل وأيضا إطلاق خدمة التأمين الصحفى حيث يوجد التزام فى هذا الاتجاه.