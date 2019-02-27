شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتخلى عن مكاسبه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على عملات الملاذ الآمن كالعملة اليابانية والفرنك السويسري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، ولكن الين تخلى عن مكاسبه لاحقاً بفعل ضغوط الدولار.



وكان سلاح الجو الهندي قد نفذ غارة ضد مسلحين في الشطر الباكستاني من منطقة "كشمير" المتنازع عليها، وهو ما اعتبرته باكستان خرقاً لسيادتها وهددت بالرد.



وبعد اكتشاف طائرات حربية في الأجواء المعادية، أسقطت القوات الجوية الباكستانية مقاتلة هندية واعتقلت طياريها.

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وطالبت الولايات المتحدة طرفي النزاع في "نيودلهي" و"إسلام أباد" بضبط النفس وعدم التصعيد لعدم وقوع ما لا يُحمد عقباه.



وفي سياق منفصل، قلل الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" من إيجابية تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد "لايثايزر" على أن المزيد من الجهود يجب بذلها حيث أشار إلى استمرار وجود خلافات تعوق المفاوضات مع الصين على رأسها تلاعب بكين في سعر سرف عملتها.



وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:01 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 110.9، وسجل اعلى سعر اليوم عند 111.03 وأقل سعر عند 110.3.