شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب بفعل ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم عدم وضوح الرؤية حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأوضح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد وأن إدارته تقترب من التوصل إلى اتفاق مع بكين.



ورغم ذلك، ذكر الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" في شهادته أمام الكونجرس بأنه يلزم بذل المزيد من الجهود من أجل النقاط العالقة والتي تعرقل إبرام اتفاق مع الصين.

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وأشار "لايثايزر" إلى أن الصين تتخذ إجراءات من شأنها دفع عملتها المحلية نحو الصعود على الأرجح، وأنه طالب بكين خلال المحادثات التجارية بالعمل على استقرار اليوان.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 96.1 نقطة وأقل سعر عند 95.88 نقطة.



وبضغط من العملة الأمريكية ، انخفضت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:09 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1321.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1332 دولاراً وأقل سعر عند 1318.4 دولار.