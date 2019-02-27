شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمقيم متستر في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل
ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا على معاقبته بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، بالإضافة إلى عقوبة إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
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