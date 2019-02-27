شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمقيم متستر في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بمقيم من جنسية أردنية بعد صدور حكم قضائي يدينه بإرتكاب جريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورطه في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمحافظة سكاكا.

ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا على معاقبته بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، بالإضافة إلى عقوبة إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.