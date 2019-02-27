الان تتابع “فورد” للسيارات تبدأ في شطب آلاف الوظائف بالصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شطبت شركة فورد الأمريكية للسيارات آلاف الوظائف في الصين وذلك كرد فعل على تردي الأعمال هناك، وفقا لتقارير صحفية في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية اليوم ، إنه جرى البدء بالفعل في المشروع الصيني المشترك لشركة فورد موتور، شركة “شانجان فورد” في شطب آلاف الوظائف بين العاملين في الشركة البالغ عددهم 20 ألف شخص.
من جانبها، اكتفت “شانجان فورد” بالتأكيد على أن بعض العقود لن يتم تمديدها، وأضافت في بيانها أنه يجب رفع الكفاءة وأنها تقلص فريق العمل بها حتى تتكيف مع ظروف السوق في .2019
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