بورصة قطر تهوي نتيجة عمليات بيع كثيفة من المستثمرين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هبط مؤشر سوق الأسهم القطرية بنهاية تعاملات، الأربعاء، إذ شهدت البورصة عمليات بيع كثيفة من مستثمرين محليين وآخرين.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 1.2%، مع انخفاض 16 من بين 20 سهما مدرجة على المؤشر، وهوت أسهم الشركتين الكبيرتين قطر للتأمين 6% ومصرف قطر الإسلامي 2%.

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وشهد المؤشر القطري سلسلة من عمليات البيع هذا الشهر، مع تطلع المستثمرين إلى تخصيص الأموال لأسواق أخرى في المنطقة تقدم تقييمات أفضل ومحفزات قصيرة الأجل.

وتعرض المؤشر لضغوط جراء عمليات بيع قام بها مستثمرون قطريون وآخرون في جلسة الأربعاء، على الرغم من قيام مستثمرين غير قطريين بعمليات شراء وفقا لبيانات من البورصة.

وتشهد بورصة قطر خروجا مستمرا من المستثمرين بعد تدهور قطاعات اقتصادية رئيسية بخلاف تقييمات سلبية من مؤسسات تقييم دولية.

وفشلت جهود الدوحة في جذب مستثمرين جدد لتعويض خسائرها، من خلال فتح نافذة إلكترونية متخصصة في التقديم وتخليص إجراءات الإدراج في السوق للابتعاد عن المعاملات الورقية