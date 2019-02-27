شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تدفق المزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم وسط إقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمن للتحوط في مواجهة التصريحات التي أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" بشأن المفاوضات مع الصين.



وعلى الرغم من إشادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسير المفاوضات مع الصين والتحدث عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق تجاري، ادلى "لايثايزر" بشهادته أمام الكونجرس اليوم قلل فيها من إيجابية تصريحات "ترامب".

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وأوضح "لايثايزر" بأن هناك ثمة تقدم تم إحرازه في المفاوضات مع الصين، ولكن لا تزال هناك الكثير من النقاط الخلافية العالقة والتي تحول دون إبرام اتفاق، ومن بينها إمكانية تلاعب بكين بسعر صرف عملتها "اليوان".



على الجانب الآخر، أدلى رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته أمام مجلس النواب اليوم أوضح خلالها بأن البنك المركزي يقترب من صيغة خطة لتقليص حيازته من الأوراق المالية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 17:42 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.1 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 96.19 نقطة وأقل مستوى عند 95.88 نقطة.