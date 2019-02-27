شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي: نقترب من التوصل إلى خطة لخفض موازنة البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم، أفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن البنك المركزي يقترب من صياغة خطة لإنهاء حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن "باول" في شهادته أنه من الممكن الإعلان عن خطة لخفض موازنة الاحتياطي الاتحادي في وقت قريبا للغاية – ربما في اجتماع التاسع عشر والعشرين من مارس/آذار المقبل.



وبدأ الاحتياطي الاتحادي عام 2017 تقليص موازنته التي كدسها بسندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري – خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية – في إطار جهوده لإعادة السياسة النقدية إلى حالتها الطبيعية.

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وكان البنك المركزي قد اتخذ خطوة شراء سندات خزنة وأصول أخرى بتريليونات الدولارات عقب الأزمة المالية لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي.



وتقدر حيازة الاحتياطي الاتحادي من الأوراق المالية المختلفة أبرزها سندات الخزانة طويلة الأحل بنحو أربعة تريليونات دولار.



ومن الجدير بالذكر أن شهادة "باول" أمس أمام مجلس الشيوخ قد ركزت على السياسة النقدية للبنك المركزي وتبرير نهج الصبر في رفع الفائدة.