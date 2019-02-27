شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع بأكثر من 3% بدعم من انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد استيعاب أثر تغريدة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" " بشأن "أوبك"، زاد الخام مكاسبه عقب بيانات المخزونات في الولايات المتحدة التي انخفضت على عكس التوقعات.



وكان "ترامب" قد نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" طالب من خلالها منظمة "أوبك" بضرورة زيادة الإنتاج لخفض الأسعار مشيراً إلى ان العالم لا يمكنه تحمل هذه الأسعار المرتفعة للغاية – على حد قوله.



ورد الأمين العام لمنظمة "أوبك" "محمد باركيندو" على هذه التغريدة بدعوة "ترامب" للمشاركة في تحقيق التوازن في سوق النفط العالم.

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 8.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعاً بحوالي 3.5 مليون برميل.



وتجاوزت هذه البيانات ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس من ارتفاع مخزونات النفط بـ4.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



وخلال التداولات، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:02 جرينتش بنسبة 3.2% إلى 57.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.1% إلى 66.6 دولار للبرميل وبلغ اعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.