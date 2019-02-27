شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" توقع اتفاقية لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على تويتر، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" قد وقعت اتفاقا مع SKEC " إس كي إي سي" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم في إمارة الفجيرة.

وأضاف أن تكلفة المشروع ستبلغ 4.4 مليار درهم وستبلغ سعته 42 مليون برميل.

وكانت أدنوك قد أعلنت الثلاثاء، عن توقيع اتفاقات إطارية مع 3 شركات طاقة في كوريا الجنوبية لاستكشاف فرص النمو محليا ودوليا.

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وتغطي الاتفاقات المبرمة مع كوريا جاس وشركة النفط الوطنية الكورية وجي.اس إنرجي فرصا للنفط الخام و الغاز الطبيعي المسال في قطاعات المصب والمنبع وتموين السفن.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي ، قد أعلنت الأحد الماضي أنها وقعت اتفاقية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر و بلاك روك.

وذكرت أدنوك في بيان أن شركة جديدة تحمل اسم أدنوك لأنابيب النفط ستستأجر حصة أدنوك في 18 أنبوبا تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.



وسوف تحقق هذه الاتفاقية، عوائد لأدنوك تقارب 4 مليارات دولار تدفع مقدما.