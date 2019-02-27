شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جوهرية على السوق الموازية السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"اليوم عن إجراء عدد من التغييرات الجوهرية على نمو – السوق الموازية والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها والسيولة المتداولة.

ووفقا لبيان لـ"تداول"فإن هذه التغييرات التي سيتم تطبيقها خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، تأتي ضمن الخطة لتطوير نمو – السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة للشركات التي ترغب بالإدراج فيها بشروط أكثر مرونة.

وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق نمو - السوق الموازية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غيرعملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

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كما تشمل تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

وافتتحت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" في مطلع فبراير 2017 السوق الموزاية "نمو"، والذي يضم 5 قطاعات وهي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية.

الجدير بالذكر أن "تداول" أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة منذ شهر أبريل من العام 2016.