شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات يوقفان رحلات الطيران إلى باكستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان، موضحة عبر حساب "مركز الاتصال" التابع لها على موقع "تويتر" أن تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان سيستمر حتى رفع إغلاق الأجواء الباكستانية.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة من الإمارات إلى باكستان، بعد إغلاق المجال الجوي الباكستاني على خلفية التوتر مع الهند.

وقالت الهيئة في حسابها بتويتر اليوم: "ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالاستمرار في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا من الهيئة على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية".

وعلقت مطارات أبوظبي كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران حتى إشعار آخر.

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وقالت مطارات أبوظبي في حسابها على تويتر: "تعقيبا على إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان، تم إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران حتى إشعار آخر".

وناشدت المسافرين إلى باكستان التواصل مع شركات الطيران التابعة لرحلاتهم لمعرفة المستجدات.

من جهتها، قالت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية في بيان اليوم الأربعاء، إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقالت الشركة في البيان "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام آباد في 27 فبراير، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوي".

وقال مسؤولون باكستانيون إن بلادهم شنت غارات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.