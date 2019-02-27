شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط الارتفاع ليلامس الهدف الإيجابي الأول 57.46 الآن، وتبدو الفرص متاحة لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد وإلغاء السيناريو السلبي المؤقت المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 65.00 على المدى القريب.

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