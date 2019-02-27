شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند حاجز 1.1395، ليرتد هبوطاً بشكل ملحوظ في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1.1305، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

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