شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يعاود الارتفاع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي دفعت العملة الأمريكية نحو الانخفاض، كما تلقت العملة الكندية دعماً أيضاً من انتعاش أسعار النفط.



وفي شهادته أمس امام مجلس الشيوخ الأمريكي، قال "باول" إن هناك عوامل سلبية كانخفاض التضخم والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقلبات أسواق المال أثرت على نمو الاقتصاد ودفعت البنك المركزي لتبني سياسة الصبر في رفع الفائدة.

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وفي أسواق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:57 جرينتش بنسبة 2.9% إلى 57.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.1 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وصعد "برنت" عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.9% إلى 66.4 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمرميكية بحلول الساعة 16:10 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7611، وسجل أعلى سعر عند 0.7628 وأقل مستوى عند 0.7585.