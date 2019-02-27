شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير/شباط بينما توقع محللون ارتفاعه بحوالي 3.5 مليون برميل.



وكشفت الوكالة الحكومية عن انخفاض مخزون البنزين بحوالي 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 300 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية هبوط مخزون النفط في البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.