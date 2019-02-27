الان تتابع أبو ظبي تبني منشأة كبرى لتخزين النفط على بحر العرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الأربعاء، أنها أرست عقدا مع شركة “إس كي إي سي” الكورية الجنوبية، لبناء منشأة كبرى تحت الأرض لتخزين النفط على بحر العرب.

وبدأت الشركة الكورية العمل قبل عدة أشهر على المشروع الذي سيضم ثلاثة مستودعات تخزين بسعة تبلغ 42 مليون برميل نفط، بحسب بيان صادر عن شركة أدنوك.

وجاء الاعلان عن المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار خلال زيارة يقوم بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية.

وأكدت “أدنوك”، في البيان، أن الشيخ محمد، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، حضرا مراسم توقيع الاتفاق بشأن المشروع الذي يتوقع إنجازه بحلول عام 2022.

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وبحسب الشركة الإماراتية، فإنه سيتم بناء المنشأة في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات، ما يعني أنه سيتجاوز مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه.

ويرتدي مضيق هرمز، أهمية كبرى لامدادات الطاقة العالمية ويمر عبره يوميا ثلث كميات النفط التي تنقل عبر الشحن البحري.

وتملك “أبو ظبي”، أيضا خط أنابيب بطول 360 كيلومترا افتتح عام 2012، يربط حقول النفط التابعة لها بساحل الفجيرة مع قدرة على ضخ 1,6 مليون برميل يوميًا.

وتملك أبوظبي، أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

ونقل البيان عن وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة “أدنوك” سلطان الجابر، قوله إن المشروع “يدعم طموحاتنا التجارية من خلال تعزيز قدرتنا على الاستجابة بشكل فاعل وتنافسي لمختلف سيناريوهات أسوق الطاقة”.